Популярна українська співачка і модель Даша Астаф'єва приміряла новий образ перед початком роботи
Даша Астаф'єва не тільки успішна співачка, але ще і вельми яскрава модель. Тому артистка звикла часто міняти образи на камеру і пробувати нові стилі, не схожі на попередні. Оскільки Астаф'єва також не прив'язана до єдиного образу, вона нерідко вибирає для фатального «лука» і зміну зачіски.
На нових кадрах в розділі Сторі зірка продемонструвала, як виглядає з довгим рівним волоссям. Не обійшлося без жарких деталей. У чорному костюмі з прозорими вставками з сіточки і глибоким декольте Даша виглядала дуже сміливо.
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Не забула Астаф'єва надати образу свіжості за допомогою аксесуарів, а яскравий макіяж з акцентом на губи перетворив виконавицю в справжню кокетку.
"Сьогодні можна помовчати ... розлучення так розлучення!» - покрутившись перед камерою, Даша показала себе з різних ракурсів, без сорому захоплюючи вигинами.
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