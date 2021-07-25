Відома модель і актриса Емілі Ратаковски з'явилася в новій фотосесії в спокусливому образі
Як повідомляє Politeka.net, знаменита американська модель і актриса Емілі Ратаковскі, яка нещодавно народила сина, швидко повернулася в колишні розкішні форми і продовжує радувати шанувальників відвертими фотосесіями і яскравими образами.
Так, нещодавно на одній з фан-сторінок, присвячених моделі, опублікували звабливо фото, на якому красуня позує в купальнику. Як видно, перед камерою Емілі з'явилася сидячи навпочіпки, вона млосно дивиться в камеру, демонструючи свої ідеальні форми. На ній строкатий злитий купальник, який тільки підкреслює вигини тіла. Волосся моделі розпущене і акуратно укладене, на її обличчі легкий макіяж, а на руці видно масивний золотистий браслет.
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Знімок не підписали, залишивши лише безліч хештегів, також немає можливості коментувати фотографію, хоча зазвичай Ратаковскі отримує безліч компліментів від фанатів.
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