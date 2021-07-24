Відома модель Алессандра Амбросіо, колишній ангел Victoria's Secret, показала себе в новому образі
Як пише Politeka.net, Амбросіо є популярною західною моделлю. Красуня навіть була ангелом Victoria's Secret, ставши однією з найбільш високооплачуваних моделей за версією Форбс. Дівчина активно веде Instagram, де за Алессандрою стежать мільйони користувачів, яких красуня намагається не розчаровувати.
На новому фото красуня позувала в наряді, не надівши штани. Алессандра доповнила образ гольфами, зверху яких одягла чоботи. Амбросіо сиділа на дивані, розставивши ноги, а в ногах тримала м'яч.
"Готовий і готовий до гри. Все готово до гри!",- написала дівчина під фото.
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Фанати поставили понад 10 тисяч лайків і написали коментарі:
"Прапор Росії на лівій нозі", "чудова дівчина", " хочеш гол?", "Дуже і дуже добре", "Давай спробуємо чудовий банановий удар".
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