Виконавиця Даша Астаф'єва показала ніжний образ, який приміряла для свого відпочинку на вихідних

Даша Астаф'єва є затребуваною моделлю і співачкою, яка звикла брати участь у вельми яскравих і несподіваних роботах. З фотографами Даша підбирає максимально відкриті і навіть пікантні образи.

Щоб не повторюватися, нерідко Астаф'єва співпрацює з новими фотографами, щоб показати себе з нового боку. У реальному ж житті артистка вибирає інші образи, не схожі на сценічні.

Наприклад, цього разу на відпочинку Даша поніжилася перед камерою в ніжному квітковому сарафані на тонких лямках і з досить значним декольте. Відкритий і запам'ятовується вигляд завдяки правильному ракурсу відразу кидається в очі.

Астаф'єва ж залишилася вірна собі-зробила підпис у звичному для себе стилі:

"Всім Бондури! Крім неприємних друзів з вчора. Та спіть, спіть"»

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