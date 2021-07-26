Відома модель, ангел Victoria's Secret Жизель Олівейра покрасувалася перед камерою в пікантному вбранні

Як пише Politeka.net, красуня любить вбиратися і демонструвати своїм шанувальникам яскраві вбрання. Вона регулярно балує публіку пікантними нарядами, які підкреслюють її ідеальну фігурку.

Цього разу бразильська красуня одягла чорні штани з високою посадкою і мініатюрний блискучий топ. Кофточка незвичайного крою вигідно підкреслила форми Жизель і її тонку талію. Яскравий макіяж зробив акцент на виразних очах Олівейри і її красивих вилицях. Засмагла шкіра звела з розуму шанувальників.

У коментарях неймовірній красуні залишили масу приємних слів.

"Ти гарненька, моя любов", "любов моя", "дуже добре", "Який гарний загар", "краща в світі жінка", "мрійлива дівчинка", "Королева", "екзотична краса", "принцеса", "Дівчина з обкладинки", - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що Олівейра дуже швидко підкорила модельний бізнес США. Красуня приїхала в Америку без грошей, але завдяки екзотичній зовнішності швидко пробилася в люди.

Нагадаємо, що Жизель Олівейра показала екстремальне декольте поблизу:"спекотна, як сонечко".

Також Politeka розповідала, що Жизель Олівейра блиснула формами, забувши надіти нижню білизну:"Машина краси".

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