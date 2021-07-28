Телеведуча Леся Нікітюк закликала підтримати відому співачку, яка зараз знаходиться в дуже важкому стані

Як повідомляє Politeka.net, відома українська ведуча Леся Нікітюк сиділа в машині і співала пісні МакЅим.

"Улюблена співачка нашої молодості. Давайте підтримаємо", - написала телеведуча.

Як відомо, МакЅим переносить коронавірус в дуже важкій формі. Співачку навіть прийшло ввести в штучну кому.

Нещодавно директор артистки Маргарита Соколова розповіла про зміни в стані МакЅим. Повністю з медикаментозного сну її ще не вивели, але з'явилися позитивна динаміка. Іноді співачка вже буває в свідомості.

"Можу точно сказати. У Марини є поліпшення. Займається їй зірковий склад докторів. Відмінні умови. Супер сучасне обладнання. Немає ніякого сумніву що все буде добре. Так є проблеми з легенями, вони є у всіх хто переніс запалення легенів, та є збої в організмі, при такому важкому перебіг захворювання це неминуче. Організм сильно ослаб, звичайно так " - написала вона на своїй сторінці в Instagram.

Директор МакЅим дорбавила, що попереду у співачки тривале відновлення і реабілітація.

Нагадаємо, 38-річна співачка була госпіталізована з пневмонією ще 16 червня. Практично відразу її помістили в стан штучної коми, оскільки стан зірки був вкрай складним. З тих пір стан артистки тільки погіршується. До госпіталізації співачка давала концерт в Казані, де вже відчувала себе погано.

Додамо, що у МакЅим є дві дочки – Олександра і Марія.

Нагадаємо, що легені співачки МакЅим майже повністю вражені, жінка в критичному стані.

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