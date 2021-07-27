Співак Валерій Меладзе здивував змінами в зовнішності

Артист грузинського походження почав свій творчий шлях у 90-ті роки, пише Politeka.net. На зорі кар'єри артист був справжнім серцеїдом, і зараз у нього велика фан-база.

У мережі вирішили згадати, як співак виглядав на початку творчого шляху і зараз. На фото молодий артист постав з темним волоссям з сивим пасмом, а на другому - з сивим волоссям і бородою.

"Валерій Меладзе в 90-х і зараз 👌 що скажете, артист @meladzevalerian дуже змінився? Діліться в коментарях 👇", - написали автори поста в одній з груп.

За чотири години пост зібрав майже 2000 лайків і багато коментарів.

"В кращу сторону змінився, зараз - просто🔥 🔥 🔥)"," що зараз, що тоді...", "як кажуть, « ти не урод, у тебе просто немає грошей"😂 😂 😂", " зараз краще❤️❤️❤️❤️❤️", "так розведи вогонь🔥 🔥 😂", " взагалі інша людина в молодості. На Костю дуже схожий", " часи інші, мода інша... через 20 років ми на себе будемо дивитися і розчулюватися (м'яко сказано, у 2040 році)", "противний тип", " дідок!!!!!!", "Покращав, цікавіше став))", " 😳 зараз краще)", "став краще", - написали користувачі Мережі.

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