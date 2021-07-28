Знаменитий український ведучий і мандрівник, творець шоу "Світ навиворіт" Дмитро Комаров розповів про те, як втратив друга в авіакатастрофі

28 липня Україну вразила трагедія: легкомоторний літак з трьома пасажирами впав на житловий будинок в Івано-Франківській області. Як з'ясувалося, за штурвалом літака знаходився друг Комарова, професійний льотчик, інструктор і співвласник аеродрому малої авіації в Коломиї ігор Табанюк.

Його пам'яті ведучий присвятив новий пост у своєму Instagram, пише Politeka.net.

"Мені складно писати і говорити. Ігор був другом. Він-один з кращих пілотів України. Людина, яка все своє життя, час, сили і енергію віддав авіації. Її розвитку", - розповів Комаров.

Востаннє він бачив Ігоря 10 червня на організованому льотчиком фестивалі з нагоди Івана Купала.

13 липня Табанюк відзначив своє 60-річчя. За словами Комарова, у льотчика було багато планів на майбутнє. Він збирався перетворити Коломию в центр туризму завдяки аеродрому.

"Останній рік у Ігоря був важкий. Аеродром, справа його життя, намагалися "віджати". Я звертаюся до керівництва міста і країни - будь ласка, простежте, щоб після смерті Табанюка не загинула справа його життя-аеродром ... цей аеродром ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ бути названий ім'ям Ігоря Табанюка... Сумуємо. Співчуття родичам загиблих", - емоційно написав Комаров.

Він також підкреслив, що зараз важливо провести детальне розслідування, щоб з'ясувати причини авіакатастрофи, в якій загинув Табанюк.

Нагадаємо, літак впав на житловий будинок на Івано-Франківщині: перші кадри з місця аварії.

Як повідомляла Politeka, Комаров з "Світ навиворіт" розповів про свої пригоди в Україні, попередивши про небезпеку.

Також Politeka писала, що потерпілий на зйомках «Світ навиворіт» провів ніч на вулиці, кадри.