Відомий український гуморист, зірка популярного шоу "Ліга Сміху", Ігор Ласточкін зробив смішну пародію під пісню Тіни Кароль

Як пише Politeka.net, 34-річний гуморист став відомим завдяки іграм у вищій лізі КВК. У 2015 році йому запропонували судити гумористичне шоу "Ліга сміху", а у 2018 він став ведучим телепередачі "Розсміши коміка". Також Ласточкін часто бере участь у різних проєктах "Квартал 95".

Попри щільний графік, гуморист – активний користувач соціальних мереж, де він ділиться з шанувальниками різними фото та відео. Так, цього разу в своєму Instagram артист опублікував пародійне відео під пісню Тіну Кароль. Артист копіював акторку Шерон Стоун.

Ласточкін одягнув обтягуюче біле плаття, підбори та парик й еротично танцював під новий хіт Кароль "Скандал". Шанувальникам до вподоби почуття гумору артиста, вони написали багато коментарів.

"Фігуриста ти дівчина, Ігор 😂😂", "Дівчина з сюрпризом 😂😂", " Ааххах, де можна подивитися продовження? 😂😂😂😂😂", "Супер! Тільки щось трохи випирає внизу !!! 😂","Шерон Стоун, які ми заслужили 😂😂😂", - пишуть фани.

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