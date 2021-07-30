Зірка "жіночого кварталу" зізналася, як проходило її схуднення перед зйомками нового сезону " Танців з зірками"

Актриса проектів "Жіночий квартал" і» Ліга сміху " Настя Оруджова вирішила розповісти, як скидала зайву і вагу і куди пішли цілих тридцять кг.В інтерв'ю для шоу «твій день» артистка помітила, що рішення після всіх її зусиль взяти участь в «Танцях з зірками» було однозначним.

За словами Анастасії, це був виклик собі, адже до цього вона ще не займалася танцями, тільки аматорськими – поки ніхто не бачить.

«Я досі не усвідомила, що буду брати участь у ньому. Для мене це прямо вау!» - зізналася в інтерв'ю Оруджова.

Після чого вона розповіла, що хоче на паркеті втілити не просто образ, а образ пристрасної жінки. Після того, як зірка скинула тридцять кілограм, вона бажає відчувати себе більш впевнено і розкуто на сцені і паркеті. Говорячи про схуднення, артистка сказала, що повністю припинила їсти солодке і цукор в напоях.

"Тепер щоранку по 1:00 займаюся бодіфлексом - спеціальними дихальними вправами. Завдяки їм за 10 днів у мене було мінус 14 см в талії!"- радісно підмітила Анастасія.

Причому такими вправами можна займатися тільки після вказівок лікаря, тому Анастасія пройшла не одну консультацію.

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