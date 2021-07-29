Виявилося, що Кіркоров сам познайомив Пугачову з молодим гумористом Максимом Галкіним

Як повідомляє Politeka.net, у двохтисячному році, коли Філіп Кіркоров розлучився з примадонною російської естради Аллою Пугачовою, в пресі почали ходити чутки про його роман з молодою співачкою Анастасією Стоцькою.

Подейкували, що поп-король був закоханий у молоду виконавицю і бачив у ній Аллу Борисівну, розрив з якою важко переживав. Також у той час Кіркоров активно просував Стоцьку в шоу-бізнесі. Про це повідомляє портал "Радіо Комсомольська правда".

Страждання Філіпа Кіркорова через розрив з Пугачовою підтвердив Андрій Данилко, більш відомий під образом Вєрки Сердючки. За його словами, поп-король навіть не хотів вірити в розставання і сподівався на те, що йому вдасться помиритися з Аллою Борисівною. При цьому Данилко нагадав, що саме Кіркоров познайомив Пугачову з Максимом Галкіним.

"Він переживав, ми дуже багато сиділи, і про це говорили. Це правда. Він і злився, був засмучений, і був розмазаний", - зазначив Данилко.

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