Українська співачка Аліна Гросу показала, як проводить час на яхті
Як пише Politeka.net, Аліна Гросу стала популярною ще в маленькому віці. І зараз красуня продовжує свою творчість, а також веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На нових кадрах Аліна з'явилася в сукні. Дівчина була біля краю яхти, дозволивши сукні розвиватися на вітрі. У красуні була пишна зачіска, яку вона із задоволенням демонструвала на відео.
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Всім яскравих, надихаючих вихідних", - написала Аліна.
Фанати подивилися більше 10 тисяч разів і написали коментарі:
"Красиво", "Супер, Красуня", "і вам хороших вихідних", "ти нереально красива Аліночка", " Текіла, лайм - це воно... Ось тільки не судилося...все витрачено", "добре, коли є можливість так відпочити", "а я дика п'яна душа моя рвана і так далі".
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