Актриса Ольга Сумська показала, як повертається додому з гастролей

Як передає Politeka.net, відповідні кадри артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Як відомо Народна артистка України з виставою" Майстер і Маргарита " зараз гастролює Україною. Сумська виконує в ньому головну роль, а майстра грає колишній актор Миколаївського драматичного театру Сергій Поздняков.

Кілька днів тому актори відвідали місто Торецьк, що на Донеччині, а їх виступ викликав справжній фурор - повний зал аплодував стоячи.

Поверталась в Київ Народна артистка України поїздом.

"Хлопчики мені допомагають. О, завантажуємося... Спасибі, дорогі", - подякувала Сумська чоловікам, які допомогли їй донести речі в купе вагона.

Варто відзначити, що ще на початку літа, Сумська поверталася з Кременчука до Києва в поїзді, і залишилася не дуже задоволена вояжем. Артистка не звернула уваги на відсутність кондиціонера у вагоні при купівлі квитка.

Раніше Politeka писала, що Сумська в купальнику показала, як Борисюку з нею пощастило: "Роксолана розійшлася".

Нагадаємо, що стихія вдарила по 13 областях України: знеструмлено сотні населених пунктів.

А ще Politeka повідомляла, що чоловік Сумської Віталій Борисюк, вийшовши на сцену, показав, кого втратив "Голос країни": "Заслужений...".