Виконавиця Даша Астаф'єва спробувала себе в ролі фатальної Діви-діджея минулого вечора

Останнім часом Даша не так часто виступає, але пробує себе в різних ролях, причому не тільки в якості моделі або актриси. Увечері артистка запалила публіку, спробувавши себе знову в ролі діджея.

Причому образ для цього вечора Астаф'єва вибрала вельми вражаючий-чорно-червоне вбрання зі значним декольте і імітацією корсета. Головний акцент був обраний, як завжди, на талії і бюсті знаменитості.

Популярні новини зараз

Галкін відростив вуса і похвалився торсом без футболки, Пугачовій заздрять: "Спокусник з 70-х"

Додаткові обмеження вводять з 5 серпня через новий штам ковіда: що потрібно знати українцям

Віталій Козловський впав на сцені, увійшовши в раж: кадри конфузу з'явилися в Мережі

Зірка "Квартал 95" Казанін похвалився красунею-дружиною на відпочинку в Іспанії: "Око не відвести"

Відомий продюсер розповів про Вакарчука та "мутки" за лаштунками Голосу країни: "Купа дурних ідей"
Показати ще

А вечірній макіяж і проста, але зручна укладка перетворили Дашу в справжню фатальну красуню. Показуючи свій стиль цього вечора в сторі, зірка не стала підписувати по-особливому свої образи, але привернула увагу до декольте.

Варто відзначити, що артистка останнім часом експериментує з образами і вважає за краще в даний момент наряди в темних і червоних тонах.

Раніше повідомлялося, Астаф'єва з глибоким декольте заворожила ефектним виглядом і голосом: "Аж мурашки по шкірі"

Також, Астаф'єва в купальнику подуріла в роздягальні, гарячі кадри: "мені одній краще не залишатися"

Нагадавши, Астаф'єва влаштувала розкуту зйомку на підлозі в сукні з "нереальним" декольте: кадри