Виконавиця Даша Астаф'єва спробувала себе в ролі фатальної Діви-діджея минулого вечора

Останнім часом Даша не так часто виступає, але пробує себе в різних ролях, причому не тільки в якості моделі або актриси. Увечері артистка запалила публіку, спробувавши себе знову в ролі діджея.

Причому образ для цього вечора Астаф'єва вибрала вельми вражаючий-чорно-червоне вбрання зі значним декольте і імітацією корсета. Головний акцент був обраний, як завжди, на талії і бюсті знаменитості.

А вечірній макіяж і проста, але зручна укладка перетворили Дашу в справжню фатальну красуню. Показуючи свій стиль цього вечора в сторі, зірка не стала підписувати по-особливому свої образи, але привернула увагу до декольте.

Варто відзначити, що артистка останнім часом експериментує з образами і вважає за краще в даний момент наряди в темних і червоних тонах.

Раніше повідомлялося, Астаф'єва з глибоким декольте заворожила ефектним виглядом і голосом: "Аж мурашки по шкірі"

Також, Астаф'єва в купальнику подуріла в роздягальні, гарячі кадри: "мені одній краще не залишатися"

Нагадавши, Астаф'єва влаштувала розкуту зйомку на підлозі в сукні з "нереальним" декольте: кадри