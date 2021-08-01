Виконавиця Даша Астаф'єва спробувала себе в ролі фатальної Діви-діджея минулого вечора
Останнім часом Даша не так часто виступає, але пробує себе в різних ролях, причому не тільки в якості моделі або актриси. Увечері артистка запалила публіку, спробувавши себе знову в ролі діджея.
Причому образ для цього вечора Астаф'єва вибрала вельми вражаючий-чорно-червоне вбрання зі значним декольте і імітацією корсета. Головний акцент був обраний, як завжди, на талії і бюсті знаменитості.
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А вечірній макіяж і проста, але зручна укладка перетворили Дашу в справжню фатальну красуню. Показуючи свій стиль цього вечора в сторі, зірка не стала підписувати по-особливому свої образи, але привернула увагу до декольте.
Варто відзначити, що артистка останнім часом експериментує з образами і вважає за краще в даний момент наряди в темних і червоних тонах.
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