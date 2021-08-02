Французька модель і актриса Тілан Блондо, яку прозвали найкрасивішою дівчинкою в світі, вразила фігурою

Як пише Politeka.net, 20-річна красуня сфотографувала себе в дзеркалі, засвітивши достоїнства своєї фігури. Вона позувала в спокусливому бікіні блакитного кольору, яке вигідно підкреслило засмаглу шкіру зірки. Тілан вибрала оригінальний верх купальника, який зробив акцент на її пишному бюсті. Виглядала дівчина чудово.

Також модель зняла себе крупним планом, показавши ідеальне обличчя і прикувавши погляди до пухких губ незвичайної форми. Від фото неможливо було відірвати погляд.

Як відомо, Тілан Блондо прославилася ще в дитинстві, коли стала зніматися для реклами і з'являтися в модних журналах. Тоді її прозвали найкрасивішою дівчинкою в світі. З дитинства Тілан не покидала модельний бізнес. Сьогодні вона є однією з найбільш затребуваних молодих моделей в Європі.

Нагадаємо, що Тілан Блондо в мініатюрному купальнику поніжилася на дивані, пікантні фото: "Красива лялька".

Раніше Politeka писала, що Тілан Блондо "обвісилася" прикрасами, влаштувавши зйомку на березі: "Неймовірна".

А ще Politeka повідомляла, що Тілан Блондо в купальнику і без макіяжу підкорила жарким селфі:"виглядає, як інша людина".