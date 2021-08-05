Переможець "МастерШеф-8" Іван Міланович зізнався, що покінчив з кулінарією і взагалі став сироїдом

Як повідомляє Politeka.net, відомий кухар, переможець "МастерШеф-8" Іван Міланович в інтерв'ю "КП в Україні", зізнався, що остаточно зав'язав з кулінарією, а сильною схуд від того, що перейшов на сироїдіння.

За словами хлопця, значимість їжі трохи переоцінена, а коли він прийшов до внутрішнього балансу і гармонії з собою, то його смакові переваги сильно змінилися. Іван став сироїдом і це сильно позначилося на його зовнішності – хлопець сильно схуд.

"У будь-якому випадку, коли людина приходить в стан балансу і гармонії, це видно і зовні. І я дуже радий, що народ помічає мої зміни - як я виглядаю, як я себе почуваю, як висловлююся", - говорить Міланович.

Відзначимо, що це інтерв'ю Іван також зізнався, що розлучився з колишньою учасницею шоу "Холостяк" Ольгою Толстих, і зараз він один. "Я один, і це мій вибір. Мені комфортно. У мене поки інші пріоритети", - підсумував хлопець.

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Як повідомляла Politeka, Переможець "МастерШеф-8" повністю змінив своє життя, з кулінарією покінчено:"це не для мене".

Також Politeka писала, що Зірку "Мастершефа" запідозрили в романі:"Обожнюю кожну хвилину".