Український борець греко-римського стилю Жан Беленюк, який тріумфував на Олімпіаді в Токіо, здивував поведінкою на сцені "Жіночого кварталу"

Як передає Politeka.net, в Instagram шоу з'явився уривок з концерту, в якому брав участь Беленюк. На відео актриса Тетяна Песик грала матір, яка знайомиться з залицяльником дочки.

"Давай Жан, мама ходила на сумо. Зараз трохи розімнуся", - звернулася Песик до Беленюка, після чого він перекинув її через ногу і поклав на підлогу коронним прийомом.

"Дочка, виходь за нього заміж. Якщо ти за нього не підеш, я сама за нього піду", - зазначила Песик, лежачи на підлозі.

"Від усього колективу "Жіночого кварталу" вітаємо нашого чемпіона @zhanbeleniuk із завоюванням золотої медалі на Олімпіаді в Токіо! Ти наш герой!",- підписали відео автори аккаунта.

Додамо, що Жан Беленюк став першим спортсменом, який завоював для України золоту медаль.

Нагадаємо, що Беленюк приніс Україні перше золото на Олімпіаді, станцювавши український народний танець.

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