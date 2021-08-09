Колишній чоловік Ані Лорак Мурат Налчаджіоглу заінтригував весільними кадрами

Як відомо, турецький бізнесмен Муратом Налчаджіоглу був одружений на українській співачці з серпня 2009 року. Пара часто показувала спільні кадри, ділилася знімками з сімейного відпочинку закордоном і нерідко з'являлася разом на побаченнях.

Тим не менш, несподівано для шанувальників Кароліни, її шлюб дав тріщину, і через десять років вони розлучилися. Причому розлучення трималося в секреті до останнього моменту.

Тепер Ані Лорак живе в Москві зі своєю дочкою Софією, а колишній чоловік приїжджає відвідати дочку на кожне свято. Зараз екс-кохані приховують стосунки, тому кадри Мурата з весілля здивували мережу.

Очевидно, чоловік приїхав на весілля близьких, яких зазначив під роликом в Instagram. Себе чоловік показувати не став, але продемонстрував кадри веселощів з гостями і танці нареченої.

Відзначимо, що екс-чоловік співачки довгий час взагалі не коментував розлучення, причому про життя після розставання з Кароліною чоловік також не озвучував. Тим не менш, заради дочки пара підтримує дружні стосунки. Спеціально перед днем народження Соні Мурат відправився в РФ, щоб відсвяткувати її десятиліття разом.

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