В'ячеслав Узєлков прокоментував результати національної збірної на Олімпіаді в Токіо

8 серпня, завершилися 32-і літні Олімпійські ігри в Токіо. Українські спортсмени змогли завоювати 19 нагород, хоча наш гімн в японській столиці звучав лише раз.

Український боксер-професіонал В'ячеслав Узєлков в Instagram оцінив результати України на Олімпіаді і вибухнув тирадою.

Він в першу чергу звинуватив когось у наживі на призових медалях українських спортсменів. Кого саме він мав на увазі, Узєлков не уточнив, вважаючи за краще називати їх просто - "вони". Швидше за все він натякав на чиновників.

"Ось те, що наша країна зробила для того, щоб нас знали. Але при цьому, вони набили свої кишені, під прапором наших призерів. Ми робили, вони заробляли. І потім вони одягали вишиванки і кричали, що українці. Спорт завжди був поза політикою, але за країну. А ті, хто кричать, ні за те, ні за те, ніби вони "патріоти" набивають свої кишені. Тому що може їх скоро турнуть. Яка гидота ( " , - написав В'ячеслав Узєлков.

Варто відзначити, що Україна на цих іграх посіла найнижче місце в медальному заліку за всю історію - 44. При цьому за загальною кількістю виграних медалей Україна посіла 16-е місце, а українські спортсмени повторили показник Лондона-2012 (також 19 нагород) і значно поліпшили показники Ріо-2016 (11 нагород).

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