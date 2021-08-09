В'ячеслав Узєлков прокоментував результати національної збірної на Олімпіаді в Токіо
8 серпня, завершилися 32-і літні Олімпійські ігри в Токіо. Українські спортсмени змогли завоювати 19 нагород, хоча наш гімн в японській столиці звучав лише раз.
Український боксер-професіонал В'ячеслав Узєлков в Instagram оцінив результати України на Олімпіаді і вибухнув тирадою.
Він в першу чергу звинуватив когось у наживі на призових медалях українських спортсменів. Кого саме він мав на увазі, Узєлков не уточнив, вважаючи за краще називати їх просто - "вони". Швидше за все він натякав на чиновників.
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"Ось те, що наша країна зробила для того, щоб нас знали. Але при цьому, вони набили свої кишені, під прапором наших призерів. Ми робили, вони заробляли. І потім вони одягали вишиванки і кричали, що українці. Спорт завжди був поза політикою, але за країну. А ті, хто кричать, ні за те, ні за те, ніби вони "патріоти" набивають свої кишені. Тому що може їх скоро турнуть. Яка гидота ( " , - написав В'ячеслав Узєлков.
Варто відзначити, що Україна на цих іграх посіла найнижче місце в медальному заліку за всю історію - 44. При цьому за загальною кількістю виграних медалей Україна посіла 16-е місце, а українські спортсмени повторили показник Лондона-2012 (також 19 нагород) і значно поліпшили показники Ріо-2016 (11 нагород).
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