Зірка студії "Квартал 95" Марта Адамчук приміряла образ благородної дами в білосніжній сукні

Артистка "Жіночого кварталу" поділилася новим атмосферним фото на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

Марта відома не тільки як гумористка, але і як талановита співачка, а також – фотограф. Саме вона найчастіше фотографує інших артисток "Жіночого кварталу", коли вони відправляються кудись по роботі або на відпочинок. Однак, не менш впевнено Адамчук почуває себе і в якості моделі.

Так, на новому знімку вона вміло позувала в саду ресторану на тлі зелені і неба. Артистка була одягнена в розкішну білу сукню з довгою асиметричною спідницею і корсетом. Приспущені білі рукавички надали її образу нотку аристократичності.

На знімку Адамчук відображена нібито в момент розвороту. Вона дивиться в камеру з легкою посмішкою на обличчі.

Шанувальники тут же засипали зірку лайками.

"Красоточка, тобі дуже добре в цьому вбранні, ну, в принципі, як завжди", - написала одна з прихильниць артистки.

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