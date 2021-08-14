Зірка студії "Квартал 95" Марта Адамчук приміряла образ благородної дами в білосніжній сукні
Артистка "Жіночого кварталу" поділилася новим атмосферним фото на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.
Марта відома не тільки як гумористка, але і як талановита співачка, а також – фотограф. Саме вона найчастіше фотографує інших артисток "Жіночого кварталу", коли вони відправляються кудись по роботі або на відпочинок. Однак, не менш впевнено Адамчук почуває себе і в якості моделі.
Так, на новому знімку вона вміло позувала в саду ресторану на тлі зелені і неба. Артистка була одягнена в розкішну білу сукню з довгою асиметричною спідницею і корсетом. Приспущені білі рукавички надали її образу нотку аристократичності.
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На знімку Адамчук відображена нібито в момент розвороту. Вона дивиться в камеру з легкою посмішкою на обличчі.
Шанувальники тут же засипали зірку лайками.
"Красоточка, тобі дуже добре в цьому вбранні, ну, в принципі, як завжди", - написала одна з прихильниць артистки.
Нагадаємо, брюнетка з "Жіночого кварталу" збентежила своїм нескромним декольте у вечірньому образі.
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