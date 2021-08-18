Мати загиблого в ДТП Кузьми Скрябіна поділилася спогадами про сина на честь його дня народження

Як пише Politeka.net, своїми спогадами Ольга Михайлівна поділилася ізі Сніданок з 1+1». Вона розповіла, що в день народження співака його друзі і близькі зберуться на кладовищі, щоб пом'янути його. Увечері ж запланований концерт в пам'ять про артиста.

За словами жінки, найбільше її сьогодні хвилюють чутки про те, що сім'я музиканта отримує величезні гроші за використання пісень артиста.

"Вся країна чула про величезні роялті, які були виплачені Світлані Бабійчук за авторство Андрія. Величезні!",- зазначила Ольга Михайлівна, додавши, що в другому кварталі 2018 року роялті склали 65 гривень 30 копійок, а в третьому кварталі виплат і зовсім не було.

При цьому мати музиканта радує любов шанувальників і той факт, що в Україні з'являється все більше муралів і пам'ятників, присвячених її синові.

Нагадаємо, що Андрій Кузьменко загинув в аварії на трасі недалеко від Кривого Рогу. Його смерть стала справжнім потрясінням для його шанувальників і друзів, оскільки артист на той момент займав дуже активну громадянську позицію. Після смерті артиста його пісні продовжила виконувати група «Скрябін», яка існує до цього дня. Крім цього, пісні музиканта виконують інші артисти, в тому числі його близькі друзі з українського шоу-бізнесу.

Відзначимо, що свою творчу діяльність Кузьма Скрябін почав ще в 1983 році. За роки його кар'єри музика, яку писав артист, сильно змінилася. Змінювалася і політична позиція музиканта. В його репертуарі дуже багато пісень на політичну тематику. Як розповіла вдова музиканта, після смерті Кузьменко вона знайшла багато недоопрацьованих пісень.

Нагадаємо, що мама Скрябіна звернулася до українців: "38 скарг...".

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