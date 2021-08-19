За прогнозами лікарів відомому російському художнику-сценографу, близькому другові Примадонни Борису Краснову залишилося жити декілька днів

Як пише Politeka.net, за життя 60-річний Борис Краснов встиг попрацювати із багатьма відомими артистами. Так він оформляв простір сцени на виступах Філіпа Кіркорова та був сценографом легендарних "Рождественских встреч" Алли Пугачової. Окрім робочих стосунків, Краснова із Примадонною пов’язувала близька дружба.

Однак у 2011 році, за інформацією видання "Экспресс газета", Краснов пережив перший інсульт через затримання за підозрою у вимаганні та спробі рейдерського захоплення компанії. Тоді чоловікові зробили важку операцію на головному мозкові, проте Краснов зміг поправитися та навіть ходив з палочкою.

За словами "СтарХіт", весною цього року друг Пугачової захворів на коронавірус, а пізніше Краснова добив і другий інсульт. Бориса Аркадійовича паралізувало, а мозок уражений на 85%. Тривале лікування не дало результатів. За словами юриста Олександра Добровинського, шансів на одужання у сценографа немає, лікарі прогнозують йому декілька днів життя. Його вже перевели в хоспіс, де зазвичай лежать невиліковно хворі пацієнти. Родичі друга Пугачової відмовляються коментувати ситуацію.

Як відомо, Алла Пугачова слідкує за станом друга і готова допомогти фінансово за потреби.

Зауважимо, що в своєму Instagram Краснов вітав шанувальників із Новим роком. Вже тоді чоловік виглядав хворим та втомленим.

Рaніше Politeka писaлa, що дочка Галкіна та міні-копія Пугачової вразила дорослим образом: "Маленька дівчинка Алла"

Нaгaдaємо, що 72-річна Пугачова показала себе без макіяжу крупним планом і поскаржилася: "Ось і зморшки...".

A ще Politeka повідомлялa, що "Всі зуби випали і волосся": з'ясувалася правда про стан відомого російського актора-красеня.