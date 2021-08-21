Співачка і гумористка з "жіночого кварталу" Марта Адамчук поділилася чуттєвим кадром

Популярна учасниця відомого гумористичного шоу захоплюється не тільки виступами на сцені. Марта Адамчук також встигла себе зарекомендувати, як талановитий фотограф. Причому сама вона нерідко виступає в якості моделі.

Зірка воліє лаконічний образи і простий стиль, проте в кадрах і виконанні вона намагається не повторюватися, щоб кожен знімок чимось виділявся.

У новій зйомці Адамчук приміряла на себе чуттєвий і навіть романтичний образ. А кадри з чорно-білою обробкою виглядали різноманітно завдяки вдало підібраному ракурсу і освітленню.

"Чудова ❤️; 2 і 3 фото 🔥; розкішна красуня💐 💐 💐; вау, яка красуня!😮 ; Мартуся, ти чарівна😍; ух ти яка, класна, різна і дуже красива; не дізнався-багатою будеш-поділишся..» - відповідають в мережі фанати.

Відзначимо, 35-річна брюнетка з "вокального квартету" до студії "Квартал 95" встигла засвітитися в таких в шоу, як «Голос країни», «Танці з зірками», «Х-фактор», а також записати саундтреки до фільму Олексія Залевського "Z Joke". Марта не тільки талановита актриса і співачка - вона ще захоплюється фотографією, пробуючи себе по обидві сторони камери.

Нагадавши, красуня з "жіночого кварталу" влаштувала чуттєву фотосесію у воді.

Як повідомляла Politeka, брюнетка з "жіночого кварталу" вразила не тільки посмішкою в стильному вбранні.

Також Politeka писала, що брюнетка з "жіночого кварталу" розповіла про своє щастя, показавши себе в ніжному образі.