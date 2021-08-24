Талановитий у всьому

Український боксер, абсолютний чемпіон Олександр Усик, який готується до поєдинку проти Ентоні Джошуа, здивував шанувальників несподіваним талантом

Як пише Politeka.net, на честь 30-річчя з Дня Незалежності України боксер опублікував відео, зачитавши вірш власного твору. Зірка боксу зізнався, що особисто написав вірш, присвячений Україні. Вірш був написаний українською мовою.

"З днем народження Україна, з днем народження країна, ти для нас для всіх улюблена синьо-жовта моя", - підписав відео спортсмен.

У коментарях Усику залишили масу приємних відгуків. Шанувальників вразив несподіваний талант боксера.

"Браво, Саша", "Гарно", "Повага тобі, Саня!", "Вірю", «у мене мурашки були, клас», «справжній чоловік», «Сильно», "гідно поваги", - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що на честь свята більшість зірок і спортсменів публікують у себе в соціальних мережах зворушливі привітання, присвячені Україні.

Нагадаємо, що Усик показав, чим харчується, і вразив українців:"Все, Джошуа точно ляже".

Як повідомляла Politeka, Усик похвалився новою машиною за 4 млн, фото: "заробив своїми кулаками".

Також Politeka писала, що Усик перед боєм з Джошуа вразив новим іміджем, засвітившись в окулярах: "Ну хоч без вусів".