Українська співачка Надія Дорофєєва запалила на сцені НСК "Олімпійський", змусивши шанувальників пищати від захвату

Як пише Politeka.net, екс-солістка гурту "Время и стекло" стала однією зі знаменитостей, які виступили на концерті, присвяченому 30-й річниці Незалежності України. Артистка виконала українську народну пісню в оригінальній обробці. У себе в Instagram зірка опублікувала кадри з виступу, а також фото свого костюма зблизька. Незвичайна стильна зачіска артистки заслужила окремої уваги.

"Ще трохи backstage-контенту з учорашнього концерту. І раптом ви пропустили - в попередньому пості абсолютно не секретний матеріал державної важливості!)",- підписала фото зірка.

У коментарях шанувальники прийшли в захват від номера співачки.

"Молодець, це було супер виконання!", "Виступ був просто бомба. Вже прослухав раз 20)))», «який же був виступ крутий, кращий виступ за вчора. Браво", "Краща, виступ просто шикарний, молодець", "дуже сподобався виступ, Надя!", "Концерт був неймовірним!", "Неймовірна пісня, неймовірний перформанс", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Дорофєєва здивувала сюрпризом до Дня Незалежності:"у мене особлива пісня".

Ще Politeka писала, що Дорофєєва в яскравому корсеті влаштувала спекотні танці з молодими хлопцями:"просто слова закінчилися".

Також Politeka повідомляла, що Дорофєєва вразила одкровенням про початок кар'єри: "для мене в мої 14...".