Всесвітньо відома модель Наомі Кемпбелл вшанувала пам'ять свого товариша

Як повідомляє Politeka.net, відома супермодель Наомі Кемпбелл на своїй сторінці в Instagram показала фото з актором Чедвіком Боузманом, відомим за роллю Чорної пантери в супергеройських фільмах Marvel.

"Нехай Твій дух підніметься високо. Спочивай у вічному світі», - написала Наомі.

43-річний актор Чедвік Боузман помер 28 серпня 2020 року в США від раку товстої кишки. Хворобу діагностували у нього в 2016 році. Тоді Чедвік вже знімався в сольному супергеройському фільмі «Чорна пантера». За чотири роки хвороба переросла в четверту стадію. Під час лікування та хіміотерапії він продовжував зніматися в кіно.

Користувачі Мережі висловлюють свої співчуття.

"Сумуємо за ним", " світ втратив велику душу. Він був справжнім героєм", " прекрасні фото. Він був особливим" « " Спочивай зі світом. Як же його не вистачає", "така особлива людина«,» не вистачає його«,» ніхто ніколи не зможе замінити його в ролі Чорної пантери«,» це величезна втрата", - пишуть в коментарях.

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Як повідомляла Politeka, Наомі Кемпбелл у блискучій міні-сукні показала, чим спокушала в молодості:"як пантера".

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