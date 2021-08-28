Голлівудська актриса, яка зіграла "Чорну вдову", Скарлетт Йоханссон раніше багато займалася спортом

Кілька днів тому чоловік артистки Колін Жост, вперше підтвердив, що його знаменита дружина вагітна. Скарлетт Йоханссон народила сина, правда показувати ні себе, ні дитину після появи на світ артистка не стала, бажаючи усамітнення.

"Окей, у нас народилася дитина. Його звуть Космо. Ми дуже його любимо. Ми дуже оцінимо приватність", - написав чоловік зірки. Варто відзначити, що дитина є першою спільною дитиною пари. Від попереднього шлюбу Скарлетт виховує дочку Роуз Дороті.

Сама зірка завжди активно займається собою і без належного образу на публіці не з'являється. Раніше вона давала інтерв'ю і зізналася, що віддає перевагу довгим прогулянкам на свіжому повітрі і плаванню.

У мережі вирішили згадати, як виглядала зірка до народження дитини під час тренувань.

"Для мене завжди прекрасна😍; така цікава😍; це треба багато сил напевно; хотів би я собі таку дружину; вона не здавалася; цікаво, а тепер як?2-пишуть в мережі.

Також на одній з фан-сторінок зірки в Instagram з'явилося ефектне фото, на якому актриса позувала в бандажній вузькій сукні з глибоким декольте. Блондинка красиво вигнулася, відправивши в кадр повітряний поцілунок. Натуральний макіяж зірки підкреслив її пухкі губи, а сукня зробила акценти на всіх головних достоїнствах красуні.

Нагадаємо, що Скарлетт Йоханссон у вузькому купальнику вразила пружними формами:"блакитний діамант".

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