У фронтмена знаменитого німецького гурту Rammstein Тілля Ліндеманна в Росії виникли проблеми з поліцією
Нещодавно музикант приїхав в російське місто Твер, де він повинен був виступить на фестивалі «Спаська вежа». Також артист повинен був виступити на концерті на підтримку одного з російських політичних діячів. Однак, як стало відомо, в ніч на 28 серпня до Тіллю несподівано нагрянули поліцейські.
Вони прийшли прямо в номер музиканта в готелі, повідомляє Телеграм-канал Mash. Ліндеманн особисто був присутній при слідчих діях. У мережі з'явилися знімки, на яких можна побачити музиканта в оточенні російських поліцейських.
Як з'ясувалося пізніше, німецькому артисту виписали "припис про недопущення порушення антикорозійних заходів" напередодні його виступу.
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Після візиту поліцейських група Rammstein призупинила свої репетиції в Росії. Тепер їх виступ в країні опинився під питанням.
Також стало відомо, що продюсеру Ліндеманна Анару Рейбанду довелося ще гірше: на нього завели адміністративну справу за порушення міграційного режиму. Тепер йому загрожує депортація з Росії.
Додамо, що Ліндеманну вже давно приписують таємний роман з українською співачкою Світланою Лободою, однак підтверджень цим чуткам поки так і не з'явилося.
Нагадаємо, "коханець" Лободи Ліндеманн Підігрів чутки про новий роман з молоденькою блондинкою.
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