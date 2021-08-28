Візит до Росії пішов не за планом

У фронтмена знаменитого німецького гурту Rammstein Тілля Ліндеманна в Росії виникли проблеми з поліцією

Нещодавно музикант приїхав в російське місто Твер, де він повинен був виступить на фестивалі «Спаська вежа». Також артист повинен був виступити на концерті на підтримку одного з російських політичних діячів. Однак, як стало відомо, в ніч на 28 серпня до Тіллю несподівано нагрянули поліцейські.

Вони прийшли прямо в номер музиканта в готелі, повідомляє Телеграм-канал Mash. Ліндеманн особисто був присутній при слідчих діях. У мережі з'явилися знімки, на яких можна побачити музиканта в оточенні російських поліцейських.

Як з'ясувалося пізніше, німецькому артисту виписали "припис про недопущення порушення антикорозійних заходів" напередодні його виступу.

Після візиту поліцейських група Rammstein призупинила свої репетиції в Росії. Тепер їх виступ в країні опинився під питанням.

Також стало відомо, що продюсеру Ліндеманна Анару Рейбанду довелося ще гірше: на нього завели адміністративну справу за порушення міграційного режиму. Тепер йому загрожує депортація з Росії.

Додамо, що Ліндеманну вже давно приписують таємний роман з українською співачкою Світланою Лободою, однак підтверджень цим чуткам поки так і не з'явилося.

Нагадаємо, "коханець" Лободи Ліндеманн Підігрів чутки про новий роман з молоденькою блондинкою.

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