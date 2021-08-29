Популярна західна актриса Скарлетт Йоханссон, яка зіграла роль "Чорної вдови", показала себе, захопивши шанувальників
Як пише Politeka.net, Скарлетт Йоханссон нещодавно народила сина, але фотографій красуні після пологів ніхто не бачив. Так як голлівудська зірка ще й не любить Instagram, шанувальники самі створюють фан-сторінки красуні на платформі, ділячись її розкішними образами.
На одній з найпопулярніших профілів присвяченому Скарлетт, з'явилося нове фото актриси. Дівчина була в тоненькій маєчці, яка ідеально підкреслила форми актриси. Красуня посміхалася, позуючи в темряві. Як можна зрозуміти, це старе фото, де Йоханссон була набагато молодшою.
"Молода Скарлетт", - написано під фото.
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Фанати поставили понад 15 тисяч лайків і написали коментарі:
"Прекрасна"," Прекрасна Скарлетт"," бездоганна"," ви такі красиві на своїй фотографії"," Привіт прекрасна принцеса","як ти прекрасна і так само прекрасний твій бюст".
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