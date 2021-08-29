Екс-солістка ВІА Гри, співачка Надя Мейхер вразила видом в міні-сукні

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram 39-річна зірка опублікувала яскраве фото, зроблене в дзеркалі. Несподівано для всіх співачка вирішила приміряти міні-сукню, хоча зазвичай віддає перевагу довгим сукням і спідницям. Красуня засвітила свої стрункі, але надто худі ноги.

Варто відзначити, що останнім часом Мейхер сильно схудла. Артистка скинула вагу ще під час участі в проекті «Танці з зірками», де вона дійшла до фіналу шоу.

Додамо, що останнім часом Мейхер все частіше фотографується без макіяжу, в результаті чого виглядає молодше своїх років.

Як відомо, Надія Мейхер мати трьох дітей. Вона виховує сина від першого шлюбу і двох дочок від свого останнього чоловіка. Незважаючи на велику сім'ю Мейхер встигає активно займатися своєю кар'єрою. Жінка бере участь в різних шоу і гастролює по Україні з концертами.

Нагадаємо, що Надія Мейхер показала, як виглядає без прикрас у звичайному житті: "обожнюю...".

Як повідомляла Politeka, Надія Мейхер без макіяжу вразила фото на відпочинку в Італії:"як мале дитя".

Також Politeka писала, що Надія Мейхер в кашкеті спантеличила несподіваним фото:"роздвоєння особистості".