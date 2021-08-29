Екс-солістка ВІА Гри, співачка Надя Мейхер вразила видом в міні-сукні
Як передає Politeka.net, у себе в Instagram 39-річна зірка опублікувала яскраве фото, зроблене в дзеркалі. Несподівано для всіх співачка вирішила приміряти міні-сукню, хоча зазвичай віддає перевагу довгим сукням і спідницям. Красуня засвітила свої стрункі, але надто худі ноги.
Варто відзначити, що останнім часом Мейхер сильно схудла. Артистка скинула вагу ще під час участі в проекті «Танці з зірками», де вона дійшла до фіналу шоу.
Додамо, що останнім часом Мейхер все частіше фотографується без макіяжу, в результаті чого виглядає молодше своїх років.
Алла Пугачова відзначилася в день народження єдиного сина Софії Ротару і зібрала понад 200 "лайків": яскраве фото
Відома співачка пішла з життя в лікарні, врятувати не вдалося: "Cподіваємося, вона знайде мир і спокій"
Сильні зливи затоплять половину України, синоптики попередили про небезпеку: кому не пощастить з погодою
Трагедія у нового судді "Танців з зірками" Макса Чмерковського, прощальне відео: "Я задихаюся, коли пишу це..."
Українці розсварилися через нове звання Монатіка, кадри: "Заслужений артист, не співає державною..."
Як відомо, Надія Мейхер мати трьох дітей. Вона виховує сина від першого шлюбу і двох дочок від свого останнього чоловіка. Незважаючи на велику сім'ю Мейхер встигає активно займатися своєю кар'єрою. Жінка бере участь в різних шоу і гастролює по Україні з концертами.
Нагадаємо, що Надія Мейхер показала, як виглядає без прикрас у звичайному житті: "обожнюю...".
Як повідомляла Politeka, Надія Мейхер без макіяжу вразила фото на відпочинку в Італії:"як мале дитя".
Також Politeka писала, що Надія Мейхер в кашкеті спантеличила несподіваним фото:"роздвоєння особистості".