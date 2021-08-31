Популярну співачку і "Холостячку" Злату Огневич порівняли з актрисою "Дизель шоу" через вбрання

Як передає Politeka.net, Злата Огневич є відомою українською співачкою. Вона прославилася завдяки своїй участі на міжнародному конкурсі Євробачення, де посіла 3-е місце. Як відомо, Злата Огневич стала головною героїнею 2 сезону шоу "Холостячка". Дівчина активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами з життя.

Цього разу телеканал СТБ випустив нове промо-відео з "Холостячкою" Златою Огневич. На кадрах під час вечірки під'їжджає поліцейська машина. Співачка зустрічає водія в карсеті з золотистою вишивкою і бежевій накидці.

Шанувальники шоу засудили наряд співачки і порівняли її з актрисою з "Дизель шоу": "Що за плаття? Мішина була елегантна, розкішна, а тут, що? Стиліста поміняли чи що?", "Це корсет подовжений і накидка? І все?", "Довжина сукні могла б бути і достовірніше, якщо прийшла за серйозними відносинами!", "З романтичного шоу перетворюється на гумористичне. Відразу згадався Дизель шоу, а Огневич парадує Яну, наряд то вже точно Янін з випускного".

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