Бізнесмен Мурат Налчаджиоглу, колишній чоловік співачки Ані Лорак, привіз нову кохану до себе на батьківщину

44-річний Мурат опублікував свіжі "сторіз" в Instagram, на яких постав у колі своїх рідних і близьких у Туреччині, передає Politeka.net.

На кадрах колишній чоловік Лорак обіймає і цілує маму, що сиділа за столом.

"Моя мама ❤️❤️❤️", - зворушливо підписав він.

Примітно, що Мурата з мамою зняла його нова кохана - 25-річна візажистка з Києва на ім'я Лілія. Дівчина поділилася точно такими ж кадрами в своєму мікроблозі. А, значить, колишній чоловік Лорак познайомив коханку з мамою.

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Як відомо, вони зустрічаються вже близько року, проте нещодавно з'явилися чутки, що закохані розлучилися. Мабуть, примирення не змусило себе довго чекати, так як парочка встигла вже засвітитися аж на двох весіллях. Спочатку у друзів у Львові, а тепер у племінниці Мурата. Те, що колишній чоловік Лорак привіз свою дівчину на таке велике сімейне свято, говорить багато про що. Шанувальники не сумніваються, що Мурат незабаром і сам одружеться на Лілії.

Дівчина, до речі, з'явилася на торжестві в червоній сукні-ночнушці зі спокусливим вирізом і розкішним кольє на шиї. Лук красуня підкреслила елегантним макіяжем з червоною помадою і чорними стрілками.

Зазначимо, Лорак розлучилася з Налчаджіоглу через його зради після 10 років шлюбу. У них підростає дочка Софія, яка живе з матір'ю.

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