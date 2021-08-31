Українська фехтувальниця-чемпіонка Ольга Харлан, яка стала новою учасницею "Танців з зірками" поділилася кадрами, знятими за лаштунками шоу
Як повідомляє Politeka.net, на даний момент учасники шоу активно знімають промо для майбутнього проекту, прем'єра якого запланована на 5 вересня. У себе в Instagram Ольга показала, як проходять зйомки. Вона поділилася кумедним кадром, на якому відпочивала в перерві між дублями.
"Закадрове життя Ольги Харлан", - проговорила жінка за кадром, що знімала втомлену Ольгу.
"Мені жарко дуже. Зате красиво", - відповіла Харлан, поправляючи сукню.
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На відео видно, що спортсменка відчуває великі незручності, але терпить заради красивого промо.
"Коли вимкнені всі камери... Ну майже всі", - жартівливо підписала відео зірка.
Зазначимо, що Ольга Харлан є олімпійською чемпіонкою з фехтування. Дівчині 30 років, а на її рахунку десятки перемог у світових чемпіонатах. Тепер про спортсменку дізнається ще більше людей, адже вона зважилася вийти на головний паркет країни.
Нагадаємо, що Ольга Харлан зняла маску перед прем'єрою "Танців з зірками": "Мало хто бачить мене...".
Як повідомляла Politeka, Ольга Харлан зізналася, з ким буде танцювати на "Танцях з зірками".
Також Politeka писала, що Харлан дала пораду Магучіх після обіймів з росіянкою.