У Великобританії на лондонському рингу 25 вересня зустрінуться український боксер Олександр Усик і його суперник чемпіон світу Ентоні Джошуа.

Politeka розповість, де можна буде з найбільшим комфортом стежити за цим протистоянням.

Відзначимо, що в якості місця для бою організатори вибрали стадіон «Тоттенхема». Імовірно, бій почнеться за 15 хвилин до півночі по Києву. У нашій країні ексклюзивні права на трансляцію зазначеного бою отримав сервіс Megogo.

Додамо також, Прес-служба DAZN Boxing оголосила в своєму «твіттері», які поєдинки відбудуться в андеркарді бою за участю чинного чемпіона світу з боксу у важкій вазі за версіями WBA, IBF, WBO і IBO Ентоні Джошуа і колишнього абсолютного чемпіона світу в першій важкій вазі Олександра Усика.

Андеркарда бою Ентоні Джошуа - Олександр Усик

Лоуренс Околи - Ділан Прасовіч (бій за пояс WBO в першій важкій вазі)

Кемпбелл Хаттон - Ізан Дура

Каллум Сміт - Ленін Кастільо

Максим Продан - Флоріан Марку.

34-річний Олександр Усик виступає в професійному боксі з 2013 року. Останній поєдинок український спортсмен провів у жовтні 2020 року, перемігши британця Дерека Чісору одноголосним рішенням суддів. На рахунку Олександра 18 перемог (в тому числі 13 нокаутом) в 18 боях. 31-річний Джошуа виграв 24 поєдинки (22 - нокаутом) і один раз програв.

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