Вже зовсім скоро відбудеться прем'єра шоу «Холостячка», а тим часом з’являються все нові подробиці проєкту
Так, одним з учасників, які намагатимуться завоювати серце співачки Злати Огнєвіч буде 37 річний бізнесмен, власник IT-компанії, чемпіон Америки і України з фрідайвінгу, підводний фотограф Андрій Хветкевич. Про те, чого йому коштувала участь у проєкті, йдеться на офіційній сторінці «Холостячки» в Інстаграм.
Варто зазначити, Андрія можна назвати досить наполегливим, стати чемпіоном України і США з фрідайвінгу йому вдалося всього за три роки. Рекорд Андрія - пірнання з затримкою дихання на 4 хвилини і занурення на 97 метрів.
«Одного разу в Таїланді я спробував фрідайвинг, і буквально за місяць навчання вже міг пірнати на глибину до 30 метрів. Коли почав вивчати рекорди в цьому виді спорту, зрозумів, що можу їх побити. І я це успішно зробив - на моєму рахунку 7 рекордів. Я став чемпіоном України і США », - розповідає учасник.
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Однак заради знайомства з Холостячкою Андрій відмовився від міжнародних змагань, до яких готувався більше року, і прилетів з Мексики в Україні.
«Я готовий боротися за Злату Огнєвіч усіма силами», - сміливо заявляє чоловік.
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