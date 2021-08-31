Вже зовсім скоро відбудеться прем'єра шоу «Холостячка», а тим часом з’являються все нові подробиці проєкту

Так, одним з учасників, які намагатимуться завоювати серце співачки Злати Огнєвіч буде 37 річний бізнесмен, власник IT-компанії, чемпіон Америки і України з фрідайвінгу, підводний фотограф Андрій Хветкевич. Про те, чого йому коштувала участь у проєкті, йдеться на офіційній сторінці «Холостячки» в Інстаграм.

Варто зазначити, Андрія можна назвати досить наполегливим, стати чемпіоном України і США з фрідайвінгу йому вдалося всього за три роки. Рекорд Андрія - пірнання з затримкою дихання на 4 хвилини і занурення на 97 метрів.

«Одного разу в Таїланді я спробував фрідайвинг, і буквально за місяць навчання вже міг пірнати на глибину до 30 метрів. Коли почав вивчати рекорди в цьому виді спорту, зрозумів, що можу їх побити. І я це успішно зробив - на моєму рахунку 7 рекордів. Я став чемпіоном України і США », - розповідає учасник.

Однак заради знайомства з Холостячкою Андрій відмовився від міжнародних змагань, до яких готувався більше року, і прилетів з Мексики в Україні.

«Я готовий боротися за Злату Огнєвіч усіма силами», - сміливо заявляє чоловік.

Раніше повідомлялося, новим учасником "Холостячки" зі Златою Огневич виявився красунчик-рекордсмен Америки: "Вже відразу неприємненько"

Також, учасник "Холостячки" здивував вчинком заради Огневич і потрапив під роздачу: "Одного такого Мішина вже відшила"

Politeka розповідала, "Холостячку" Огневич в першому ж ефірі вирішив підкорити стоматолог-принц: "Прям Дмитро Карпачов, тільки молодше"