Відома російська співачка Лариса Доліна терміново звернулася до шанувальників з неприємною новиною
Вона розповіла, що її Офіційний Instagram-аккаунт зламали. Про це стало відомо в суботу, 4 вересня завдяки її колезі Миколі Баскову (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
"Ну що за люди", - гнівно прокоментував те, що відбувається артист.
Долина попросила також інших друзів і колег розмістити на особистих сторінках інформацію про те, що до теперішнього моменту у неї немає доступу до особистого аккаунту.
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"Добрий день шановні підписники друзі та колеги. У мене сьогодні сталася неприємність: мій аккаунт в Instagram зламали. Тому я вас дуже прошу не реагувати на шахраїв, які привласнили собі цей аккаунт, не слухати їх, не відповідати», - говорить на відео Лариса Доліна.
Співачка впевнена, що незабаром їй вдасться відновити аккаунт.
Раніше Politeka писала, що радикально схудла Лариса Доліна труснула старовиною в роздільному купальнику: "Боже, який кайф...".
Нагадаємо, що у 65-річною долиною небезпечна хвороба, стали відомі подробиці: "виявилося, що вона підхопила...".
A ще Politeka повідомляла, що 65-річна Лариса Доліна приголомшила зовнішністю з чорними колами під очима:"я злякалася".