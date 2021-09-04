Відома російська співачка Лариса Доліна терміново звернулася до шанувальників з неприємною новиною

Вона розповіла, що її Офіційний Instagram-аккаунт зламали. Про це стало відомо в суботу, 4 вересня завдяки її колезі Миколі Баскову (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

"Ну що за люди", - гнівно прокоментував те, що відбувається артист.

Долина попросила також інших друзів і колег розмістити на особистих сторінках інформацію про те, що до теперішнього моменту у неї немає доступу до особистого аккаунту.

"Добрий день шановні підписники друзі та колеги. У мене сьогодні сталася неприємність: мій аккаунт в Instagram зламали. Тому я вас дуже прошу не реагувати на шахраїв, які привласнили собі цей аккаунт, не слухати їх, не відповідати», - говорить на відео Лариса Доліна.

Співачка впевнена, що незабаром їй вдасться відновити аккаунт.

Раніше Politeka писала, що радикально схудла Лариса Доліна труснула старовиною в роздільному купальнику: "Боже, який кайф...".

Нагадаємо, що у 65-річною долиною небезпечна хвороба, стали відомі подробиці: "виявилося, що вона підхопила...".

A ще Politeka повідомляла, що 65-річна Лариса Доліна приголомшила зовнішністю з чорними колами під очима:"я злякалася".