16-річна донька української співачки Олі Полякової Маша здивувала шанувальників незвичайним образом

Як пише Politeka.net, старша дочка артистки активно веде свої соціальні мережі, і з кожним днем стає все більш популярною. Дівчина не соромиться епатувати публіку, з'являючись в дуже сміливих і зухвалих образах. Крім цього, юна красуня нерідко дозволяє собі досить дорослі витівки. Машу не раз критикували в мережі за занадто відверті фото з хлопцем, а також пікантні вбрання.

Цього разу Полякова-молодша здивувала новою витівкою. Вона приміряла образ ельфійки, похвалившись величезними вухами. Дівчина записала відео, на якому показала свій ефектний костюм з усіх боків.

"Як вам образ?",- підписала вона відео.

Пізніше Марія опублікувала фото з автомобіля. Судячи з усього, в такому вигляді вона вирушила на якийсь захід.

Відзначимо, що Маша Полякова, як і багато підлітків, захоплюється аніме. Раніше в Instagram вона публікувала свій костюм, створений для комікону.

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