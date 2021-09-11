16-річна донька української співачки Олі Полякової Маша здивувала шанувальників незвичайним образом
Як пише Politeka.net, старша дочка артистки активно веде свої соціальні мережі, і з кожним днем стає все більш популярною. Дівчина не соромиться епатувати публіку, з'являючись в дуже сміливих і зухвалих образах. Крім цього, юна красуня нерідко дозволяє собі досить дорослі витівки. Машу не раз критикували в мережі за занадто відверті фото з хлопцем, а також пікантні вбрання.
Цього разу Полякова-молодша здивувала новою витівкою. Вона приміряла образ ельфійки, похвалившись величезними вухами. Дівчина записала відео, на якому показала свій ефектний костюм з усіх боків.
"Як вам образ?",- підписала вона відео.
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Пізніше Марія опублікувала фото з автомобіля. Судячи з усього, в такому вигляді вона вирушила на якийсь захід.
Відзначимо, що Маша Полякова, як і багато підлітків, захоплюється аніме. Раніше в Instagram вона публікувала свій костюм, створений для комікону.
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