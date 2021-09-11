Зірки "Жіночого кварталу" виступили на офіційному заході

Як пише Politeka.net, солістки "Вокального квартету" з шоу "Жіночий квартал" виступили на офіційному заході на честь дня народження Національного олімпійського комітету. Віра Кекелія, Марта Адамчук, Еліна Мбані і Лалі Ергемлідзе сфотографувалися в гримерці, продемонструвавши неймовірний вигляд. Всі дівчата були одягнені в білосніжні вбрання.

Кекелія позувала в спідниці і піджаку, Еліна віддала перевагу ніжній сукні, Адамчук вибрала штани, а Лалі відзначилася оригінальною спідницею зі срібною вставкою. Виглядали дівчата просто чудово.

"Заспівали гімн України на 30-чі Національного олімпійського комітету", - підписала фото Кекелія, яка і опублікувала його у себе в Instagram.

У коментарях красуням залишили масу приємних відгуків.

"Молодці, супер", "Які ви красиві", «Всі як на підбір», «Запальнички», "Справжні українки", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Віра Кекелія вразила осикою талією на тлі пустельних пісків:"Клеопатра".

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