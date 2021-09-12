Тіна Кароль захопила ідеальною фігурою

Як повідомляє Politeka.net, Тіна Кароль щодня підкидає своїм шанувальникам їжу для обговорень – пікантні і чувтвенние фото з натяком на спокусу, які буквально змушують її фанів затамувати подих.

Цього разу на фанатській сторінці Тіни в Instagram з'явилися спокусливі фото співачки, на яких вона позує в яскравому сценічному вбранні на концерті в Києві.

Поп-діва приміряла амплуа спокусливої і розкутої дівчини і, схоже, поки не планує з ним розлучатися. На нових фото з концерту Тіна постала перед очима фанів у сітчастій блискучій сукні до підлоги. Крізь напівпрозору тканину просвічував корсетний ліф білизни і струнке тіло співачки.

Співачка стоїть біля мікрофона, трохи закинувши голову назад і в блаженстві закривши очі. Глибокий і виразний макіяж очей підкреслив глибину погляду, на губах – ненав'язлива нюдова помада. Волосся укладені в красиві природні локони.

Під новими сниками бувально відразу після публікації накопичилася величезна кількість схвальних коментарів від шанувальників зірки, які готові вивчати кожну деталь образу своєї улюблениці.

"Тут вона якась зовсім інша. Ще більш ніжна, красива, чуттєва і жіночна", "Прекрасно, красотулька, чудовий образ, вже люблю", "Кішечка", - писали в коментарях.

Нагадаємо, Кароль з мінімумом косметики стурбувала зовнішністю під час поїздки.

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