Відома українська ведуча Даша Трегубова показала розкішний образ, в якому вийшла у світ зі своїм колегою Олександром Педаном
Трегубова полюбилася багатьом українцям, коли стала ведучою "Х-Фактора". Втім, крім цього знаменитість вела і інші проекти, а також встигла прославитися як талановита актриса театру і кіно.
Як пише Politeka.net, у своєму Instagram Трегубова поділилася новим постом, в якому розповіла про важливу для неї подію.
"Нарешті можу показати і розповісти про головну подію цього ДВК-Енда - Перший Хмельницький кінофестиваль ... отже, фото з церемонії відкриття фестивалю у неймовірній Кам'янці-Подільський фортеця. Види такі, що дух захоплює! Хмельниччина дійсно може стати однією з провідних кінолокацій нашої країни - тут є все) Зі мною прекрасний Олександр Педан", - написала знаменитість.
На фото вона дійсно позує під ручку з відомим ведучим.
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Для цієї події Даша вибрала розкішну чорну сукню з відкритими плечима і щільним корсетом, який ідеально підкреслив її форми.
Шанувальники Трегубової бурхливо відреагували на її пост.
"Красива і вишукана", "Класні такі", "шикарна", "Даша, ви дуже вишукана, красива і неймовірно талановита", - пишуть люди.
Нагадаємо, Педан задивився на зірку "Х-фактора" Трегубову в мереживах, кадри.
Як повідомляла Politeka, Трегубова з "Х-Фактора" в яскравому купальнику блиснула п'ятою точкою на яхті.
Також Politeka писала, що Трегубова з "Х-Фактора" в сукні з відкритим верхом потрясла публіку в Одесі.