Відома українська ведуча Даша Трегубова показала розкішний образ, в якому вийшла у світ зі своїм колегою Олександром Педаном

Трегубова полюбилася багатьом українцям, коли стала ведучою "Х-Фактора". Втім, крім цього знаменитість вела і інші проекти, а також встигла прославитися як талановита актриса театру і кіно.

Як пише Politeka.net, у своєму Instagram Трегубова поділилася новим постом, в якому розповіла про важливу для неї подію.

"Нарешті можу показати і розповісти про головну подію цього ДВК-Енда - Перший Хмельницький кінофестиваль ... отже, фото з церемонії відкриття фестивалю у неймовірній Кам'янці-Подільський фортеця. Види такі, що дух захоплює! Хмельниччина дійсно може стати однією з провідних кінолокацій нашої країни - тут є все) Зі мною прекрасний Олександр Педан", - написала знаменитість.

На фото вона дійсно позує під ручку з відомим ведучим.

Для цієї події Даша вибрала розкішну чорну сукню з відкритими плечима і щільним корсетом, який ідеально підкреслив її форми.

Шанувальники Трегубової бурхливо відреагували на її пост.

"Красива і вишукана", "Класні такі", "шикарна", "Даша, ви дуже вишукана, красива і неймовірно талановита", - пишуть люди.

Нагадаємо, Педан задивився на зірку "Х-фактора" Трегубову в мереживах, кадри.

Як повідомляла Politeka, Трегубова з "Х-Фактора" в яскравому купальнику блиснула п'ятою точкою на яхті.

Також Politeka писала, що Трегубова з "Х-Фактора" в сукні з відкритим верхом потрясла публіку в Одесі.