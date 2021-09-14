Максим Галкін і Алла Пугачова, яка змінила образ, продемонстрували свої незгасаючі почуття один до одного на публіці

В останні роки знаменита російська співачка стала не так часто з'являтися на світських заходах. Проте недавно вона все ж вийшла в світ зі своїм чоловіком, шоуменом Максимом Галкіним.

Як пише Politeka.net, одне з фото пари на червоній доріжці з'явилося на фан-сторінці зіркової сім'ї в Instagram. На знімку можна побачити Пугачову і Галкіна, що позують для фотографів.

Перед цією подією Примадонна змінила свій імідж: вона вирівняла волосся і ще сильніше їх освітлила. Співачка також вибрала макіяж з темними тінями, який зробив її погляд більш виразним.

Артисти стояли перед камерами в обнімку і щасливо посміхалися, а Пугачова зворушливо притискалася до свого чоловіка.

"Я люблю тебе, як сонце любить небо!", - йдеться у підписі до фото.

Шанувальники зірок тут же відреагували на пост.

"Як Аллі йде цей образ! Класні, щасливі!", "Красива парочка! Алла, як завжди чарівна!", "Красива пара", "Два сонця на заході", "Алла розцвіла з Галкіним", "Алла все красивіше і красивіше. Виглядають з Максимом як ровесники. Так тримати! Щастя вам і любові", - пишуть люди.

Нагадаємо, двійник Пугачової показав, якою Примадонна була багато років тому.

Як повідомляла Politeka, Галкін показав, як зараз виглядає Пугачова, і "недогледів" дочку.

Також Politeka писала, що Галкіна і Пугачову зловили за поцілунками на людях, спливло відео.