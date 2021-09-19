Діти співачки Алли Пугачової і гумориста Максима Галкіна стали справжніми зірками в зовсім ранньому віці

Максим Галкін і Алла Пугачова стали батьками 18 вересня 2013 року, передає Politeka.net. Після народження двійнят папараці стали просто "полювати", щоб зробити їх фото. Тоді батько вирішив сам публікувати фото з дітьми в соцмережах, і в результаті ті стали справжніми зірками.

Зараз шанувальники створюють фан-сторінки дітей, де часто публікують їх архівні фото і не тільки.

Так, в одній з таких сторінок опублікували знімком, де Гаррі обіймає сестричку і обидва посміхаються.

"Сьогодні день народження Лізи і Гаррі! ❤ ️ 👏 🏻 ",- написали автори поста.

За дві години публікація зібрала понад 15 тисяч лайків і багато коментарів.

"Славні, милі, розумні!! Хай береже їх Господь!!! ❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ ", "З днем народження, позитивчики!", "Милі дітлахи, будьте здорові і щасливі😍", "Лізу і Гаррі З Днем народження.❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ завжди рада бачити вас, ви Кльові", " диво дітки!❤ ️ 👏 ", "Дуже радісно, що ви ростете добрими, освіченими і красивими дітлахами! Спостерігаємо за вашими успіхами і щиро радіємо! Великий привіт мамі і татові!",- написали користувачі Мережі.

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