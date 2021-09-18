Знаменита українська прима-балерина і суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар вересневим вечором поділилася мрійливими кадрами зі свого розкішного відпочинку

Як пише Politeka.net, танцівниця опублікувала новий пост на своїй сторінці в Instagram. У ньому Кухар вирішила згадати, як відчувала себе під час відпочинку на екзотичному курорті.

"У перші прохолодні вечори осені, все сильніше сумуєш за палаючим вдалині заходам...", - написала балерина.

Вона поділилася знімками, зробленими раніше. Судячи з усього, це фото з її подорожі з чоловіком на Мальдіви. На них Кухар позувала на атмосферній терасі, а за її спиною відкривався вид на океан, захід і джунглі.

Балерина була одягнена в білий купальник, який ледь прикривало просвічується мереживне плаття. Кухар сиділа за столом з мрійливим виглядом.

Шанувальники балерини не змогли пройти повз її пост.

"Краса", "Катерина, як ви прекрасні, просто маячок на втомлені плечі", "як все красиво і гармонійно", "Замріялася", - пишуть люди.

Нагадаємо, суддя "Танців з зірками" Кухар поділилася своєю драматичною історією.

Як повідомляла Politeka, чоловік Кухар з "Танців з зірками" розкрив, як балує дружину після дванадцяти років стосунків.

Також Politeka писала, що над Кухар "познущалися" через сюрприз з ямою і Чмерковським на "Танцях з зірками".