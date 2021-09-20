Відома актриса і зірка фільмів "Сутінки" Крістен Стюарт засвітила свій вигляд в реальному житті

Як передає Politeka.net, Крістен Стюарт є популярною актрисою. Найбільше вона запам'яталася за роллю Белли Свон в серії фільмів "Сутінки", де її напарником був Роберт Паттінсон. Варто відзначити, що актриса є затятою противницею соціальних мереж. про що не раз говорила в інтерв'ю. Тому в мережах з'являється безліч фан-сторінок актриси.

Так, цього разу на фан-сторінці Крістен Стюарт в Instagram з'явилося нове фото. На знімку актриса йде по аеропорту в драних джинсах і великій куртці. Свій образ вона доповнила білою кепкою і сонцезахисними окулярами.

Фанати залишили актрисі безліч коментарів: "Красива", "Подобається ваше фото", "Неймовірно, ти йдеш одна!", "Завжди добре виглядаєш, Крістен", "Їй все ще потрібен хлопець", "Будь ласка, віддай мені свою кепку".

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