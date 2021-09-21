Американський танцюрист з українським корінням Максим Чмерковський, який став новим суддею "Танців з зірками", влаштував у Мережі переполох

41-річна зірка опублікував у своїх "сторіз" в Instagram свіжі кадри, на яких постав із захисною маскою на обличчі і в аеропорту.

Чмерковський пояснив, що відбувається.

"Я готовий, повертаюся додому, крихітко. Ось мій літак... Я в дорозі. Скучив за вами, друзі", - звернувся він, вочевидь, до американки-дружини, теж танцівниці, Пети Маргатройд і їх чотирирічного сина Шая Олександра.

На наступних кадрах Максим показав свій політ, поділившись дивовижним видом з ілюмінатора.

Так як у нього з'явилося багато вільного часу у зв'язку з довгим перельотом, суддя "Танців з зірками" придумав, чим себе розважити.

"Питання всім вам: що найбільш божевільне з вами траплялося під час поїздки? Тепер ваша черга розповідати про себе і у мене є 16 годин нічого "неделания"!"

Як виявилося, Чмерковський повертається додому після третього ефіру "Танців з зірками". Вилетівши з України, він зробив пересадку у Стамбулі в Туреччині. Суддя шоу здивувався помпезністю місцевого аеропорту.

Нагадаємо, останній раз Максим надовго прилітав до України з США заради участі в першому "Холостяку", і було це в 2011 році. Цього разу, як зізнався танцівник, він має намір після кожного випуску літати додому, так як не звик довго знаходиться далеко від своєї сім'ї.

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