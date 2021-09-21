Фанати зірки "Сутінків" Крістен Стюарт досі мріють про возз'єднання актриси зі своїм колишнім колегою і екс-бойфрендом Робертом Паттінсоном

Так, на одному з фан-акаунтів 31-річної знаменитості в Instagram опублікували унікальні архівні фото з прем'єри однієї з частин саги про вампірів "Сутінки", передає Politeka.net.

Крістен позувала на знімках в чорній приталеній сукні з мереживом, доповнивши лук шкіряним поясом. Актриса постала в компанії двох красенів і колег по майданчику Роберта Паттінсона і Тейлора Лотнера. З першим, як відомо, у неї зав'язався бурхливий роман практично відразу після початку зйомок першого фільму.

Їм пророкували шлюб, проте доля розпорядилася інакше – скандальна зрада Крістен з режисером Рупертом Сандерсом розбила серце молодому Паттінсону. Ходили чутки про можливе возз'єднання пари, але актори зберігали мовчання і перебували на гордій самоті.

Користувачі з ентузіазмом обговорюють кадри:

"Обожнюю😍"; "подобаються фото"; "Ідеальна пара🙌"; "як він дивиться... 😮 😍"; "Роберт ненавидів Сутінки, але все ще любить Беллу"; "який гарний вигляд!"; "Як він дивився на неї, я не можу повірити, що вона його зрадила".

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