Українська співачка Ольга Полякова ошелешила поведінкою за лаштунками шоу «Маска»

Як пише Politeka.net, Полякова разом з Олегом Винником, Дзідзьо, Андрієм Данилком і Настею Каменських стала детективом другого сезону шоу «Маска». Зараз проходять зйомки шоу, про що зірки повідомляють у своїх соціальних мережах.

На свіжих кадрах Ольга продемонструвала черговий епатажний образ, створений спеціально для шоу. Цього разу артистка красувалася в білій перуці, прикрашеній шпильками і незвичайній сукні, яка нагадувала вбрання принцеси.

У сторіс у Полякової з'явився пікантний момент, знятий за лаштунками. Співачка повісилася на Олега Винника і стала зізнаватися йому в коханні, ймовірно, забувши, що у неї є чоловік.

"Коханий. Люблю тебе, єдиний. Улюблений", - проспівала Полякова, обіймаючи Винника.

Відзначимо, що на проекті артисти регулярно роблять один до одного двозначні натяки і поводяться непристойно. Глядачі в соцмережах неодноразово звинувачували їх у цьому.

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