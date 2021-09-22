Українська співачка Ольга Полякова ошелешила поведінкою за лаштунками шоу «Маска»
Як пише Politeka.net, Полякова разом з Олегом Винником, Дзідзьо, Андрієм Данилком і Настею Каменських стала детективом другого сезону шоу «Маска». Зараз проходять зйомки шоу, про що зірки повідомляють у своїх соціальних мережах.
На свіжих кадрах Ольга продемонструвала черговий епатажний образ, створений спеціально для шоу. Цього разу артистка красувалася в білій перуці, прикрашеній шпильками і незвичайній сукні, яка нагадувала вбрання принцеси.
У сторіс у Полякової з'явився пікантний момент, знятий за лаштунками. Співачка повісилася на Олега Винника і стала зізнаватися йому в коханні, ймовірно, забувши, що у неї є чоловік.
"Коханий. Люблю тебе, єдиний. Улюблений", - проспівала Полякова, обіймаючи Винника.
Онук Алли Пугачової, який розкрив свою хворобу, отримав головну роль в театрі: "Бабуся не дрімає"
Аліна Гросу потрапила в халепу через дивне вбрання на весіллі: "Якась Пугачова або Долина"
Ведуча "Танців з зірками" показала свого чоловіка-мільйонера на романтичній прогулянці: "Такий заможний чоловік"
Екс-залицяльник Мішиної Тригубенко відповів на питання про переможця нової "Холостячки": "Не хочеться їх ображати, але..."
Олег Винник несподівано оприлюднив фото своєї "таємної дружини": "Стільки всього пережили разом"
Відзначимо, що на проекті артисти регулярно роблять один до одного двозначні натяки і поводяться непристойно. Глядачі в соцмережах неодноразово звинувачували їх у цьому.
Нагадаємо, що Полякова з різними очима приголомшила зміною зовнішності: "Боже, хто це?".
Як повідомляла Politeka, Полякова розповіла про важке дитинство: "неможливо було жити".
Також Politeka писала, що Полякова розслабилася в руках косметолога і показала, які процедури робить з обличчям: кадри.