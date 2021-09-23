Співачка Лоліта Мілявська, будучи подругою Алли Пугачової, точно знає, яку пенсію та отримує

57-річна зірка вперше назвала істинний розмір своєї пенсії і Пугачової в ефірі шоу "Антоніми" з Антоном Красовським на YouTube.

За словами Лоліти, вона отримує 23 тисячі рублів (близько 8,3 тис. гривень). А ось її колега по цеху Пугачова в два рази більше - 46 тис. рублів (майже 17 тис. гривень). Мілявська пояснила, чому така велика різниця в сумах.

"Всі ці звання - всього лише надбавка до пенсії. Я її оформила. У мене 23 тисячі рублів. А у Алли Борисівни була 46 тисяч рублів, так як вона — народна артистка СРСР", — заявила Мілявська, підтвердивши, що нещодавно вона, як і всі пенсіонери, отримала одноразову виплату в десять тисяч рублів.

Нагадаємо, Мілявська, народившись в Мукачеві Закарпатської області, назавжди покинула Україну в 1987 році.

До цього вона поступила в Тамбовську філію Московського державного інституту культури на спеціальність «режисура культмасових вистав і свят». Відучившись чотири роки, в 1985-му Лоліта влаштувалася на роботу до Одеської філармонії. Там вона познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком і колегою Олександром Цекало. Через два роки вона поїхала разом з ним до Москви.

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