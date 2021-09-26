Оля Полякова вирішила знову висловитися на популярні теми в шоу Маші Єфросиніної на інтерв'ю

Цього разу Полякова прийшла на шоу «Дорослі дівчатка» з Машею Єфросиніною, щоб відкрити багато цікавих тем і підняти не менш хвилюючі. У відео зірки обговорювали, чи потрібно ставати другом своїй дитині, як мотивувати дітей на навчання, в якому віці розповідати про відносини, чи допомагають заборони або обмеження.

За словами Полякової, її старша дочка не відмовиться від серйозної освіти на користь блогерства, так як у неї вже є своя мрія. Маша хоче вступити в музичний коледж Берклі в Бостоні.

"Хочу тобі сказати одне, що я зрозуміла для себе, істину: не всі можуть бути суцільно багатими, успішними і щасливими. Комусь потрібно і унітази мити. Дитина повинна розуміти, що її освіта — саме її проблема», — зазначила Полякова.

Полякова також розповіла, що навчання дітей лежить на них і вона їх змушувати це робити не буде.

"Машину купувати, квартиру, ще щось-нічого з цього я робити не буду, не зможу. Це її шлях", - зауважує Полякова. Вона також розповіла, що не боїться хейта в її бік, так як її дитина самостійна і сама знає, що треба робити.

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