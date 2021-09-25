Артист балету і чоловік Катерини Кухар Олександр Стоянов застукав дружину з відомим актором

Як пише Politeka.net, в Instagram у Стоянова з'явилося кумедне відео, на якому засвітилася його зіркова дружина і суддя "Танців з зірками", а також їх спільний друг і кум, актор «Квартал 95» Юрій Ткач. Стоянов фактично застукав парочку, коли вони стояли і обіймалися в гримерці. При цьому Кухар була одягнена в балетну пачку, явно готуючись до концерту.

Варто відзначити, що відео вийшло досить кумедним, адже Стоянов зробив вигляд, що дуже здивувався побаченому. Кухар же почала виправдовуватися перед чоловіком.

"Що це за кума...", - почала говорити Кухар, після чого зоряна трійка стала жартувати і вітати один одного.

Зазначимо, що Катерина Кухар та Юрій Ткач є кумами. Вони разом хрестили доньку зіркового психолога Наталії Холоденко. З тих пір зірки тісно спілкуються і часто збираються на посиденьки.

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